КАБами ударили по Слатино и Изюму: мать с ребенком оказались под завалами

Вечером 18 июля российская армия атаковала две громады Харьковской области КАБами. Есть раненые.

«Около 21:00 российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по Слатино. Больше всего пострадал один из частных домов, под завалами которого оказались мать и ребенок. Их деблокировали местные жители еще до прибытия спасателей. Оба пострадавших госпитализированы в больницы: женщина 1991 года рождения находится в тяжелом состоянии, девочка — в состоянии средней тяжести. Также ранения получили двое мужчин 1978 и 1943 годов рождения», — сообщил ночью 19 июля начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его информации, у пострадавших мужчин — контузия, черепно-мозговые и другие травмы, они оба в больнице. В Слатино повреждены частные дома и служебный автомобиль газораспределительного предприятия. Также Задоренко уточнил, что в результате удара по электроподстанции в Дергачах ранены четыре работника энергетического предприятия.

Около 22:55 КАБы ударили по еще одной громаде в Харьковской области — под атакой был Изюм. Местная ГВА сообщила о попаданиях в северной части города.

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«Есть предварительная информация о разрушении и повреждении учебных заведений, остекления многоквартирных домов, частных домовладений. Есть частичное обесточивание абонентов электросети», — проинформировали в Изюмской ГВА.

Также под бомбардировкой около 21:15 18 июля был Золочев. Там повреждены помещения Центра занятости, частные дома и гражданская инфраструктура. Часть поселка обесточена, сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской ГВА Виктор Коваленко.