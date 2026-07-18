Волонтеры помогают преодолевать последствия удара КАБом в Изюме

Помогаем людям преодолевать последствия российских обстрелов в Харьковской области, заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера, 17 июля, россияне нанесли удар КАБом по району жилой застройки в Изюме – повреждены около 30 домов. Сразу после обстрела на место прибыли волонтеры группы быстрого реагирования: «Координационный гуманитарный центр», БФ «Право на защиту», Харьковская областная организация Общества Красного Креста Украины», — рассказал Синегубов.

Пострадавшие получили психологическую и юридическую помощь. Добровольцы тем временем закрыли почти 100 поврежденных контуров зданий, перекрыли крыши, чтобы защитить дома от дождя и последующих разрушений.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 17 июля россияне нанесли удар по Изюму, предварительно применив КАБ. В результате вражеской атаки КАБ пострадали семь мирных жителей: двое мужчин, две женщины, девочки в возрасте 16 и 13 лет и 8-летний мальчик. Все потерпевшие получили телесные повреждения разной степени тяжести. Самые тяжелые травмы у 8-летнего мальчика, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. У 13-летней девочки и 66-летней женщины медики диагностировали острую реакцию на стресс.