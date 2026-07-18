Без света и воды осталась целая громада на Харьковщине из-за удара россиян

Сегодня, 18 июля, россияне атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего Дергачевская громада полностью обесточена, сообщил ее начальник Вячеслав Задоренко.

Сейчас специалисты оценивают критичность повреждений, после чего можно будет сделать прогнозировать относительно сроков ремонта, отметил начальник МВА.

Из-за отсутствия электроэнергии в городе Дергачи ввели резервный график подачи воды в многоквартирные дома.

«Насосы будут подавать воду в систему централизованного водоснабжения ежедневно с 06:30 до 09:00, с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00 – до стабилизации ситуации в энергосистеме. График будет действовать в районах «Вокзал», «Израиль» и «Бабье», — сообщил Задоренко.

Он призвал запастись водой в своих квартирах. Жителям частного сектора для забора воды рекомендуют пользоваться общественными колодцами источниками общего пользования.