Аварийные отключения света начались на Харьковщине: что известно

АО «Харьковоблэнерго» днем ​​3 июля проинформировало, что из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в регионе применили аварийные отключения света.

«Ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — обратились энергетики.

Напомним, в первые дни июля в Харьковской области вводили графики почасовых отключений электричества. Они действовали с 17:00 до 22:00. Возвращение графиков связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Граждан просят перенести активное энергопотребление (то есть включать те же кондиционеры, бойлеры и стиральные машинки) на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.