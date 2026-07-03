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Аварийные отключения света начались на Харьковщине: что известно

Общество 14:29   03.07.2026
Виктория Яковенко
Аварийные отключения света начались на Харьковщине: что известно Фото: АО «Харьковоблэнерго»

АО «Харьковоблэнерго» днем ​​3 июля проинформировало, что из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в регионе применили аварийные отключения света.

«Ограничения отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно!», — обратились энергетики.

Напомним, в первые дни июля в Харьковской области вводили графики почасовых отключений электричества. Они действовали с 17:00 до 22:00. Возвращение графиков связано с жарой. Она приводит к резкому росту энергопотребления, ведь не только люди у себя в домах включают кондиционеры — очень много требуется электричества для мощных систем кондиционирования в торговых центрах и предприятиях. Граждан просят перенести активное энергопотребление (то есть включать те же кондиционеры, бойлеры и стиральные машинки) на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 14:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "АО «Харьковоблэнерго» проинформировало, что из-за высокого уровня энергопотребления и перегрузки оборудования в условиях жары в регионе применили аварийные отключения света.".