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На месте удара в Печенегах нашли части тел, а удар пришелся по скоплению людей

Происшествия 11:05   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
На месте удара в Печенегах нашли части тел, а удар пришелся по скоплению людей Фото: ХОВА

В эфире «Суспільне. Студія» начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности утренней атаки по Печенегам. По его информации, 18 августа россияне выпустили «Бандероль» прямо по скоплению людей в поселке. Была ракета одна или две – еще устанавливают. 

По предварительно информации, россияне ударили по Печенегам ракетой С-8000 типа «Бандероль». Такой же снаряд 9 августа атаковал многоэтажку в Харькове, разрушив сразу три этажа дома.

В этот раз зона разрушений также довольна большая, констатировал Синегубов. Повреждены десять частных домов и гражданская инфраструктура. При чем, эпицентр удара пришелся прямо по скоплению людей.

«То есть, это такой центр, где было скопление людей в населенном пункте Печенеги. Предварительно известно, что десять человек погибли, восемь получили ранения. Однако зона разрушений, как я уже отметил, достаточно велика. Поэтому сейчас подразделения ГСЧС обнаруживают вместе с полицией – возможно еще кому-то нужно оказать первую медицинскую помощь», – объяснил Синегубов.

При этом, для того, чтобы установить личности погибших – необходимо проводить ДНК-экспертизы. На месте удара обнаружили части тел, сказал он.

Читайте также: Десять людей погибли: армия РФ обстреляла Печенеги – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По его информации, 18 августа россияне выпустили «Бандероль» прямо по скоплению людей в поселке.".