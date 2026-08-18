На месте удара в Печенегах нашли части тел, а удар пришелся по скоплению людей

В эфире «Суспільне. Студія» начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал подробности утренней атаки по Печенегам. По его информации, 18 августа россияне выпустили «Бандероль» прямо по скоплению людей в поселке. Была ракета одна или две – еще устанавливают.

По предварительно информации, россияне ударили по Печенегам ракетой С-8000 типа «Бандероль». Такой же снаряд 9 августа атаковал многоэтажку в Харькове, разрушив сразу три этажа дома.

В этот раз зона разрушений также довольна большая, констатировал Синегубов. Повреждены десять частных домов и гражданская инфраструктура. При чем, эпицентр удара пришелся прямо по скоплению людей.

«То есть, это такой центр, где было скопление людей в населенном пункте Печенеги. Предварительно известно, что десять человек погибли, восемь получили ранения. Однако зона разрушений, как я уже отметил, достаточно велика. Поэтому сейчас подразделения ГСЧС обнаруживают вместе с полицией – возможно еще кому-то нужно оказать первую медицинскую помощь», – объяснил Синегубов.

При этом, для того, чтобы установить личности погибших – необходимо проводить ДНК-экспертизы. На месте удара обнаружили части тел, сказал он.