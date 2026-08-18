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На місці удару в Печенігах знайшли частини тіл, а удар був по скупченню людей

Події 11:05   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На місці удару в Печенігах знайшли частини тіл, а удар був по скупченню людей

В етері “Суспільне. Студія” начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів подробиці ранкової атаки по Печенігах. За його інформацією, 18 серпня росіяни випустили “бандероль” просто по скупченню людей у ​​селищі. Була ракета одна чи дві – ще встановлюють. 

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по Печенігах ракетою S8000 типу “бандероль”. Такий же снаряд 9 серпня атакував багатоповерхівку в Харкові, зруйнувавши одразу три поверхи будинку.

Цього разу зона руйнувань також досить велика, констатував Синєгубов. Пошкоджені десять приватних будинків та громадянська інфраструктура. При чому, епіцентр удару прийшовся прямо по скупченню людей.

“Тобто це такий центр, де було скупчення людей у ​​населеному пункті Печеніги. Попередньо відомо, що десять людей загинули, вісім отримали поранення. Однак зона руйнувань, як я вже зазначив, досить велика. Тому зараз підрозділи ДСНС виявляють разом з поліцією – можливо ще комусь потрібно надати першу медичну допомогу”, – пояснив Синєгубов.

При цьому для того, щоб встановити особи загиблих – необхідно проводити ДНК-експертизи. На місці удару виявили частини тіл, сказав він.

Читайте також: Десять людей загинули: армія РФ обстріляла Печеніги – Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 11:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За його інформацією, 18 серпня росіяни випустили “Бандероль” просто по скупченню людей у ​​селищі.".