Синєгубов: шість мешканців Харківщини постраждали за добу через “прильоти”
Шестеро людей постраждали через російські удари по Харківщині, повідомив у ранковому зведенні 2 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У полі біля с. Польова Солоницівської громади зазнали поранень 45-річний чоловік і 15-річний хлопець; у м. Ізюм поранено 63-річного чоловіка; у сел. Золочів зазнав поранень 59-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 52-річного чоловіка; біля с. Миронівка Золочівської громади поранено 42-річного чоловіка”, – додав Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- РСЗВ;
- два КАБи;
- два БпЛА типу «молния»;
- 17 fpv-дронів;
- 109 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.