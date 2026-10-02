Синєгубов: шість мешканців Харківщини постраждали за добу через “прильоти”

Шестеро людей постраждали через російські удари по Харківщині, повідомив у ранковому зведенні 2 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У полі біля с. Польова Солоницівської громади зазнали поранень 45-річний чоловік і 15-річний хлопець; у м. Ізюм поранено 63-річного чоловіка; у сел. Золочів зазнав поранень 59-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 52-річного чоловіка; біля с. Миронівка Золочівської громади поранено 42-річного чоловіка”, – додав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

РСЗВ;

два КАБи;

два БпЛА типу «молния»;

17 fpv-дронів;

109 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.