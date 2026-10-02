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Синєгубов: шість мешканців Харківщини постраждали за добу через “прильоти”

Події 08:54   02.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: шість мешканців Харківщини постраждали за добу через “прильоти”

Шестеро людей постраждали через російські удари по Харківщині, повідомив у ранковому зведенні 2 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У полі біля с. Польова Солоницівської громади зазнали поранень 45-річний чоловік і 15-річний хлопець; у м. Ізюм поранено 63-річного чоловіка; у сел. Золочів зазнав поранень 59-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 52-річного чоловіка; біля с. Миронівка Золочівської громади поранено 42-річного чоловіка”, – додав Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • РСЗВ;
  • два КАБи;
  • два БпЛА типу «молния»;
  • 17 fpv-дронів;
  • 109 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2026 в 08:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шестеро людей постраждали через російські удари по Харківщині, повідомив у ранковому зведенні 2 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".