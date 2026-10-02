Синегубов: шесть жителей Харьковщины пострадали за сутки из-за «прилетов»
Шесть человек пострадали из-за российских ударов по Харьковщине, сообщил в утренней сводке 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В поле возле с. Полевая Солоницевской громады получили ранения 45-летний мужчина и 15-летний парень; в г. Изюм ранен 63-летний мужчина; в пос. Золочев получил ранения 59-летний мужчина; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 52-летний мужчина; возле с. Мироновка Золочевской громады ранен 42-летний мужчина», – добавил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:
- РСЗО;
- два КАБа;
- два БпЛА типа «Молния»;
- 17 fpv-дронов;
- 109 БпЛА (тип устанавливается).
В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах.