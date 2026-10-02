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Синегубов: шесть жителей Харьковщины пострадали за сутки из-за «прилетов»

Происшествия 08:54   02.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: шесть жителей Харьковщины пострадали за сутки из-за «прилетов»

Шесть человек пострадали из-за российских ударов по Харьковщине, сообщил в утренней сводке 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В поле возле с. Полевая Солоницевской громады получили ранения 45-летний мужчина и 15-летний парень; в г. Изюм ранен 63-летний мужчина; в пос. Золочев получил ранения 59-летний мужчина; в с. Пески-Радьковские Боровской громады ранены 52-летний мужчина; возле с. Мироновка Золочевской громады ранен 42-летний мужчина», – добавил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • РСЗО;
  • два КАБа;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • 17 fpv-дронов;
  • 109 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 08:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть человек пострадали из-за российских ударов по Харьковщине, сообщил в утренней сводке 2 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".