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В ХОВА предупредили о разминировании на Харьковщине – где будет громко

Общество 09:16   02.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ХОВА предупредили о разминировании на Харьковщине – где будет громко

Сегодня, 2 октября, взрывотехники будут заниматься разминированием на Чугуевщине, предупреждают в пресс-службе ХОВА.

Таким образом, громко будет с 10:00 до 15:00 вблизи населенного пункта Тарановка Змиевской громады Чугуевского района.

Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов, добавили в сообщении.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что более 95 гектаров территорий разминировали специалисты за неделю на Харьковщине. Об этом написал начальник ХОВА Олег Синегубов. Всего специалисты обезвредили 1343 взрывоопасных предмета. Системную организацию мероприятий по разминированию и безопасности в области обеспечивает Центр координации противоминной деятельности, напомнил он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 09:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 2 октября, взрывотехники будут заниматься разминированием на Чугуевщине, предупреждают в пресс-службе ХОВА.".