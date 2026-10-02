Где на Харьковщине пытался прорваться враг – данные Генштаба

В течение минувших суток на Харьковщине было 12 боев. Почти все атаки зафиксировали на севере от Харькова, пишет Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили 11 штурмов врага в районе Лимана, Волчанска, Чайковки, Малой Волчьей и Радьковки.

На Купянском – россияне пытались прорваться один раз около Новоосиново.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений. Вчера противник нанес 95 авиационных ударов, во время которых сбросил 284 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8891 дрон-камикадзе и совершили 2705 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 41 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.