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Удары по НПЗ в РФ не прекращаются: атакован наибольший нефтяной хаб

Мир 07:53   02.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Удары по НПЗ в РФ не прекращаются: атакован наибольший нефтяной хаб Фото: Exilenova+

Утром 2 октября в РФ вновь было громко. Под атакой ВСУ оказались Волгоградская и Самарская области. По предварительной информации, удары пришлись по объектам нефтяной промышленности. 

Обстрелы нефтеперерабатывающего завода и линейной производственно-диспетчерской станции подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

Обстрел РФ 2 октября
Фото: Exilenova+

«Вероятно, поражен Волгоградский НПЗ и ЛПДС «Самара» — крупнейший нефтяной хаб на россии, насчитывающий 71 резервуар общей емкостью около 1,6 миллиона м³», – написал Стерненко.

Видео: Exilenova+

Также, по его информации, возможно поражение химзавода «Каустик» в Волгоградской области, производящего сырье для российского ВПК.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2026 в 07:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 сентября в РФ вновь было громко.".