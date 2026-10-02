Удары по НПЗ в РФ не прекращаются: атакован наибольший нефтяной хаб

Утром 2 октября в РФ вновь было громко. Под атакой ВСУ оказались Волгоградская и Самарская области. По предварительной информации, удары пришлись по объектам нефтяной промышленности.

Обстрелы нефтеперерабатывающего завода и линейной производственно-диспетчерской станции подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

«Вероятно, поражен Волгоградский НПЗ и ЛПДС «Самара» — крупнейший нефтяной хаб на россии, насчитывающий 71 резервуар общей емкостью около 1,6 миллиона м³», – написал Стерненко.

Видео: Exilenova+

Также, по его информации, возможно поражение химзавода «Каустик» в Волгоградской области, производящего сырье для российского ВПК.