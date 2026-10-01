Больше 20 домов повредил враг в Изюме – по городу били КАБами

Утром 1 октября в пресс-службе Изюмской ГВА проинформировали, что около 05:15 россияне выпустили КАБы по городу. В результате «прилетов» повреждены десятки домов и неработающее предприятие. Также известно о пострадавшем.

Так утром авиабомбы атаковали микрорайон Нефтяник.

«В результате вражеской атаки повреждено более 20 частных жилых домов, легковой автомобиль и здания недействующего предприятия», – уточнили в пресс-службе.

Известно, что в результате удара пострадал один человек. Однако информация о всех последствиях ударов еще устанавливается.