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Больше 20 домов повредил враг в Изюме – по городу били КАБами

Происшествия 07:27   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 20 домов повредил враг в Изюме – по городу били КАБами

Утром 1 октября в пресс-службе Изюмской ГВА проинформировали, что около 05:15 россияне выпустили КАБы по городу. В результате «прилетов» повреждены десятки домов и неработающее предприятие. Также известно о пострадавшем.

Так утром авиабомбы атаковали микрорайон Нефтяник.

Обстрел Изюма 1 октября

«В результате вражеской атаки повреждено более 20 частных жилых домов, легковой автомобиль и здания недействующего предприятия», – уточнили в пресс-службе.

Обстрел Изюма 1 октября

Известно, что в результате удара пострадал один человек. Однако информация о всех последствиях ударов еще устанавливается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 07:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 1 октября в пресс-службе Изюмской ГВА проинформировали, что около 05:15 россияне выпустили КАБы по городу.".