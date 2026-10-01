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Генштаб: СОУ отбили 15 штурмов врага на Харьковщине за сутки

Украина 08:04   01.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: СОУ отбили 15 штурмов врага на Харьковщине за сутки Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки в Харьковской области зафиксировали 15 боев, передает Генштаб ВСУ.

На севере от Харькова россияне пытались прорваться 13 раз около Графского, Малой Волчьей, Казачьей Лопани, Тернового и Избицкого.

На Купянском направлении ВСУ отбили две атаки врага в районе Новоплатоновки и Купянска.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений. Вчера противник нанес 22 ракетных и 78 авиационных ударов, в том числе сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7650 дронов-камикадзе и осуществили 2656 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области зафиксировали 15 боев, передает Генштаб ВСУ.".