Генштаб: СОУ отбили 15 штурмов врага на Харьковщине за сутки

За минувшие сутки в Харьковской области зафиксировали 15 боев, передает Генштаб ВСУ.

На севере от Харькова россияне пытались прорваться 13 раз около Графского, Малой Волчьей, Казачьей Лопани, Тернового и Избицкого.

На Купянском направлении ВСУ отбили две атаки врага в районе Новоплатоновки и Купянска.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях оккупантов:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений. Вчера противник нанес 22 ракетных и 78 авиационных ударов, в том числе сбросил 277 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7650 дронов-камикадзе и осуществили 2656 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.