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«Я тебя убью»: на Харьковщине ищут дом, где мать издевалась над ребенком 📹

Происшествия 17:33   30.09.2026
Елена Нагорная
«Я тебя убью»: на Харьковщине ищут дом, где мать издевалась над ребенком 📹

Сотрудники полиции и службы по делам детей в настоящее время пытаются установить дом на Харьковщине, из окна которого было слышно, как мать кричит на маленького ребенка, используя ненормативную лексику.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Павел Сушко, основное направление работы которого в Верховной Раде — защита прав детей.

Ранее в харьковских Telegram-каналах распространили видео, на котором слышно, как мать в истерике кричит на маленького сына, не разрешая пользоваться планшетом и смотреть телевизор, унижает ребенка и произносит: «Я тебя убью», называет «ублюдком» и «дрянью». Мальчик плачет. Как утверждается в публикациях, все происходило в поселке Безлюдовка.

Внимание! Видео 18+. Присутствует ненормативная лексика!

«В настоящее время дом, изображенный на видео, еще не установлен. Автор видео более пяти часов не выходит на связь. Прошу всех, кто узнал дом или имеет какую-либо информацию, сообщить на 102», — призвал Сушко.

Он подчеркнул, что прежде всего необходимо обеспечить безопасность ребенка. Также следует выяснить, состояла ли семья на учете социальных служб, поступали ли ранее сообщения о насилии и какие меры принимались. Отдельно необходимо проверить, знали ли соответствующие службы о ситуации в семье и не оставили ли ребенка в опасности, несмотря на имеющуюся информацию, отметил нардеп.

Как сообщала МГ «Объектив», харьковчанину запретили контактировать с его 19-летней дочерью за то, что он систематически прибегал к психологическому и физическому домашнему насилию.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 17:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники полиции и службы по делам детей в настоящее время пытаются установить дом на Харьковщине, из окна которого было слышно, как мать кричит на маленького ребенка.".