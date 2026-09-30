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Харьков атакуют БпЛА: «прилеты» в двух районах — Терехов

Происшествия 00:10   30.09.2026
Оксана Горун
Харьков атакуют БпЛА: «прилеты» в двух районах — Терехов

Около полуночи в Харькове прогремели два взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Салтовскому и Киевскому районам.

«Враг атаковал дроном Салтовский район. Повреждены окна в частном доме и автомобиле. Один ребенок испытал острую реакцию на стресс. Также зафиксирован вражеский удар по Киевскому району – последствия уточняются», — написал Терехов.

Прежде мониторинговые каналы информировали об ударных БпЛА, которые двигались в сторону Харькова.

Взрывы и «прилеты» в Харькове — с вечера 29 сентября. Были удары по Шевченковскому и Салтовскому районам. Позже дрон упал возле многоэтажного дома в Киевском районе.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2026 в 00:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи в Харькове прогремели два взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Салтовскому и Киевскому районам".