Харьков атакуют БпЛА: «прилеты» в двух районах — Терехов

Около полуночи в Харькове прогремели два взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударах по Салтовскому и Киевскому районам.

«Враг атаковал дроном Салтовский район. Повреждены окна в частном доме и автомобиле. Один ребенок испытал острую реакцию на стресс. Также зафиксирован вражеский удар по Киевскому району – последствия уточняются», — написал Терехов.

Прежде мониторинговые каналы информировали об ударных БпЛА, которые двигались в сторону Харькова.

Взрывы и «прилеты» в Харькове — с вечера 29 сентября. Были удары по Шевченковскому и Салтовскому районам. Позже дрон упал возле многоэтажного дома в Киевском районе.