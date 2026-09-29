Ремонт дороги и изменение маршрутов автобусов: ограничение движения в Харькове

Движение транспорта на ул. Лекторской, на участке от ул. Академика Грищенко до ул. Бакинской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 30 сентября.

Это связано с текущим ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

В это время будет прекращено движение автобусов №109, 209э на ул. Лекторской, на участке от ул. Академика Грищенко до ул. Бакинской. Они будут курсировать следующим образом: ул. Бугрименко (Ледное) — ул. Былинная — ул. Врубеля — ул. Академика Грищенко и далее по маршрутам.

Как сообщала МГ «Объектив», ряд автобусов и троллейбусов изменит маршруты в Харькове 30 сентября.