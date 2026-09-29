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Ряд автобусов и троллейбусов изменит маршруты в Харькове 30 сентября

Общество 16:43   29.09.2026
Виктория Яковенко
Ряд автобусов и троллейбусов изменит маршруты в Харькове 30 сентября

В Харьковском горсовете предупредили об изменениях в движении трех автобусов и двух троллейбусов во вторник.

По данным мэрии, движение транспорта на улице Куриловской, на участке от улицы Пограничной до переулка Кривоконовского, будет запрещено с 9:00 до 15:00 30 сентября. Причина – проведение работ по удалению и обрезке крон деревьев.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.

Кроме того, на время проведения работ также будет приостановлено движение автобусов на улице Куриловской, на участке от улицы Пограничной до улицы Ткаченковской. В связи с этим автобусы будут курсировать так:

№61е: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») – пер. Пискуновский – ул. Пискуновская – пер. Лосовский (в обратном направлении: ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок») – ул. Большая Афанасьевская – Новоивановский мост – ул. Кузинская – ул. Куриловская – ул. Пограничная – ул. Кривоконовская – ул. Ткаченковская – ул. Новый Быт – ул. Барикадная– переулок Афанасьевский – ул. Золочевская – пр. Славы (Залютино);

№72е: пр. Славы (Залютино) – ул. Золочевская – пер. Афанасьевский – ул. Барикадная – ул. Холодногорская – ул. Новый Быт – ул. Ткаченковская – ул. Кривоконовская – ул. Пограничная – ул. Куриловская – ул. Кузинская – Новоивановский мост – ул. Большая Панасовская – ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская (ст. м. «Центральный рынок»);

№270е: пр. Славы (Залютино) – ул. Золочевская – пер. Афанасьевский – ул. Холодногорская – ул. Ткаченковская – ул. Кривоконовская – ул. Пограничная – ул. Куриловская – ул. Кузинская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ст. м. «Госпром».

Также 30 сентября движение троллейбусов по улице Харьковских Дивизий, на участке от разворотного круга «Парк «Встреча» до улицы Каденюка, будет приостановлено с 10:00 до 15:00. Это связано с ремонтом контактной сети, объяснили в горсовете.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№13: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – пр. Героев Харькова – бульвар Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «ст. м. «Защитников Украины»;

№57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова».

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете предупредили об изменениях в движении трех автобусов и двух троллейбусов во вторник.".