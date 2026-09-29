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Благодаря чему у ВСУ появилась возможность наступать, объяснил Мусиенко

Записано 09:26   29.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Благодаря чему у ВСУ появилась возможность наступать, объяснил Мусиенко Скриншот

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире нацмарафона выделил ключевые факторы, благодаря которым ВСУ сейчас удается контратаковать на фронте. 

Прежде всего, подчеркнул Мусиевнко, на возможность СОУ штурмовать и наступать в Украине повлияли принципы нового Главнокомандующего ЗСУ Михаила Драпатого. Ведь именно он поддерживает тактику децентрализации системы управления.

«Он это публиковал в принципах лидерства своих, чтобы отдать больше полномочий командирам на местах,
децентрализовать систему управления, дать возможность молодым командирам проявить себя, дать возможность и ресурсы для этого, то есть комплекты войск. Сейчас у нас будет завершаться реформа, в частности, армейских корпусов, чтобы подразделения, чтобы корпуса получали бригады. И вот как раз из-за того, что были отданы полномочия на местах Главнокомандующим Вооруженными силами Украины, произошла фактически такая мини-революция в командовании, которая дала свежее дыхание и позволила подразделениям действовать без микроменеджмента, без какого-то надзора под микроскопом и так далее. И мы видим, что это работает», – отметил Мусиенко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Также, считает он, СОУ выбрали правильную стратегию в обороне – удары по врагу наносятся лишь тогда, когда его силы уже на исходе. Так противник несет максимальные потери. К тому же, ВСУ активно применяют различные инновации в боях и креативные подходы.

«Четвертое, это усиление ударов по вражеским тылам. Как очень правильно отметил в своем интервью командующий Силами беспилотных систем Роберт Броуди. Как раз цель сейчас, в том числе сил беспилотных систем, это непосредственно поддержка фронта, поддержка наших подразделений. Удары по живой силе противника, по логистике, так называемые «мидлстрайки», то есть прерывание путей обеспечения», – добавил Мусиенко.

Таким образом, тыл не может вовремя обеспечивать оккупантов на позициях. Всем этим смогли эффективно воспользоваться украинские защитники и отбросить россиян на фронте. Руководитель уверен: подобная тактика ведения боев уже показывает эффективность и будет работать дальше.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 09:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире нацмарафона выделил ключевые факторы, благодаря которым ВСУ сейчас удается контратаковать на фронте. ".