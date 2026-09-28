Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

Россияне покидают Купянщину, прикрываясь гражданскими – «Хартия»

Украина 11:37   28.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне покидают Купянщину, прикрываясь гражданскими – «Хартия»

Во 2-ом корпусе НГУ «Хартия» показали видео, на котором россияне покидают Купянщину через газовую трубу. Однако военной формы на оккупантах не было, к тому же с ними шли мирные жители – пожилые люди и дети. Украиские военные объясняют: таким образом враг, вероятно, пытался обезопасить себя от ударов ВСУ во время ухода с позиций. 

«На видео видно девять человек: детей, пожилых людей, одного человека на костылях. Рядом с ними идут мужчины призывного возраста в гражданской одежде. Скорее всего, это российские военные, снявшие форму и выходящие из-под удара под прикрытием детей и стариков», – написали украинские военные.

Ввиду угрозы удара по мирным жителям – украинские военные не открыли огонь. Именно на это и рассчитывал враг, похищая местных, считают в «Хартии».

«Мы задокументировали этот случай. Материалы будут переданы для расследования военных преступлений», – добавили в сообщении.

Читайте также: Переломный момент в «Вивальди»: ВСУ взяли под контроль важные территории

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
28.09.2026, 11:42
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, пострадавшие
28.09.2026, 10:14
В прокуратуре установили, чем оккупанты атаковали Харьков в понедельник
В прокуратуре установили, чем оккупанты атаковали Харьков в понедельник
28.09.2026, 08:36
Сегодня 28 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 сентября 2026: какой праздник и день в истории
28.09.2026, 06:00
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
КАБ ударил в многоэтажку в Харькове, пострадали дети (дополнено)
28.09.2026, 05:16
Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)
Удар по рынку, пожары, пострадавшие: РФ атаковала Изюмщину (фото)
28.09.2026, 12:05

Новости по теме:

28.09.2026
Переломный момент в «Вивальди»: ВСУ взяли под контроль важные территории
28.09.2026
За сутки из-за ударов РФ по Харьковщине погиб мужчина, пострадали 27 людей
28.09.2026
Девять раз пытался прорваться враг в Харьковской области – Генштаб
26.09.2026
В РФ продолжают заявлять об «окружении» СОУ на севере Харьковщины — анализ ISW
25.09.2026
єВідновлення: сколько новых домов уже приобрели жители Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне покидают Купянщину, прикрываясь гражданскими – «Хартия»», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 11:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во 2-ом корпусе НГУ «Хартия» показали видео, на котором россияне покидают Купянщину через газовую трубу.".