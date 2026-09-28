Россияне покидают Купянщину, прикрываясь гражданскими – «Хартия»

Во 2-ом корпусе НГУ «Хартия» показали видео, на котором россияне покидают Купянщину через газовую трубу. Однако военной формы на оккупантах не было, к тому же с ними шли мирные жители – пожилые люди и дети. Украиские военные объясняют: таким образом враг, вероятно, пытался обезопасить себя от ударов ВСУ во время ухода с позиций.

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«На видео видно девять человек: детей, пожилых людей, одного человека на костылях. Рядом с ними идут мужчины призывного возраста в гражданской одежде. Скорее всего, это российские военные, снявшие форму и выходящие из-под удара под прикрытием детей и стариков», – написали украинские военные.

Ввиду угрозы удара по мирным жителям – украинские военные не открыли огонь. Именно на это и рассчитывал враг, похищая местных, считают в «Хартии».

«Мы задокументировали этот случай. Материалы будут переданы для расследования военных преступлений», – добавили в сообщении.