В Харькове «прилетело» в квартиру, где жили трое детей: уже 38 пострадавших

28 сентября враг в Харькове зафиксировали четыре удара. По последним данным начальника ХОВА, за медицинской помощью обратились 38 человек, среди них – 10 детей.

«Сейчас в больницах находятся 43-летний мужчина и 14-летняя девочка со взрывными ранениями. Другие пострадавшие получили травмы средней и легкой степени тяжести. В квартире, куда попал вражеский снаряд, проживали трое детей. Отец самостоятельно вынес их из дома. К счастью, дети не получили тяжелые ранения», — рассказал начальник ХОВА.

Он добавил, что в доме в Салтовском районе уничтожено перекрытие между третьим и четвертым этажами. Предварительно, говорит Синегубов, конструкции дома не повреждены. Однако здесь проведут необходимые экспертные исследования, чтобы определить, можно ли будет дальше проживать в нем.

Всего в этом районе повреждено 18 многоквартирных домов, выбито более 1500 окон. На местах работают более 100 волонтеров вместе с коммунальщиками.

«Чем ударили, пока неизвестно. На месте работают все наши эксперты. Либо это КАБы, либо это все-таки дрон-ракета «Бандероль», – добавил начальник ХОВА.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. В последнем – удар пришелся по второму этажу многоэтажки, в Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять жилых домов. Мэр Игорь Терехов констатировал: за осень это был первый обстрел такого уровня, до этого до города долетали только беспилотники.

В Харьковской облпрокуратуре тем временем установили: по предварительной версии, россияне выпустили по Харькову УМПБ-5.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также показали, как выводили людей из обстрелянного дома в Салтовском районе 28 сентября – всего спасли больше трех десятков людей.