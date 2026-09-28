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В Харькове «прилетело» в квартиру, где жили трое детей: уже 38 пострадавших

Общество 12:21   28.09.2026
Виктория Яковенко
В Харькове «прилетело» в квартиру, где жили трое детей: уже 38 пострадавших Скриншот

28 сентября враг в Харькове зафиксировали четыре удара. По последним данным начальника ХОВА, за медицинской помощью обратились 38 человек, среди них – 10 детей.

«Сейчас в больницах находятся 43-летний мужчина и 14-летняя девочка со взрывными ранениями. Другие пострадавшие получили травмы средней и легкой степени тяжести. В квартире, куда попал вражеский снаряд, проживали трое детей. Отец самостоятельно вынес их из дома. К счастью, дети не получили тяжелые ранения», — рассказал начальник ХОВА.

Он добавил, что в доме в Салтовском районе уничтожено перекрытие между третьим и четвертым этажами. Предварительно, говорит Синегубов, конструкции дома не повреждены. Однако здесь проведут необходимые экспертные исследования, чтобы определить, можно ли будет дальше проживать в нем.

Всего в этом районе повреждено 18 многоквартирных домов, выбито более 1500 окон. На местах работают более 100 волонтеров вместе с коммунальщиками.

«Чем ударили, пока неизвестно. На месте работают все наши эксперты. Либо это КАБы, либо это все-таки дрон-ракета «Бандероль», – добавил начальник ХОВА.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, взрывы в Харькове раздались около четырех утра 28 сентября. Мэр города сообщил о «прилетах» в Киевском и Салтовском районах. В последнем – удар пришелся по второму этажу многоэтажки, в Киевском – прилетело по частному сектору. В обоих районах повреждены по десять жилых домов. Мэр Игорь Терехов констатировал: за осень это был первый обстрел такого уровня, до этого до города долетали только беспилотники.

В Харьковской облпрокуратуре тем временем установили: по предварительной версии, россияне выпустили по Харькову УМПБ-5.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области также показали, как выводили людей из обстрелянного дома в Салтовском районе 28 сентября – всего спасли больше трех десятков людей.

Читайте также: Что происходит на местах «прилетов» в Харькове, показали в мэрии

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 12:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 сентября враг в Харькове зафиксировали четыре удара. По последним данным начальника ХОВА, за медицинской помощью обратились 38 человек, среди них – 10 детей.".