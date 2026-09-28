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Из-за атак БпЛА приостановили автобусное сообщение Золочев-Харьков

Общество 12:37   28.09.2026
Виктория Яковенко
Из-за атак БпЛА приостановили автобусное сообщение Золочев-Харьков Фото: «Заря»

С 29 сентября автобусное сообщение Золочев-Харьков временно приостановлено, сообщает издание «Заря».

«Из-за нестабильной ситуации безопасности и постоянных атак российских беспилотников на дорогах автобусные перевозки по маршруту Золочев-Харьков временно приостановлены. Такое решение принял автоперевозчик, учитывая риски для пассажиров», – говорится в сообщении.

О возобновлении рейсов обещают сообщить дополнительно, как только перевозка станет возможной и более безопасной.

Напомним, 400 грн за билет в Харьков. Такие цены сейчас на автобусы из Лозовой. Второй по численности населения город области в сентябре остался без прямого железнодорожного сообщения. Как решают транспортный вопрос, «Объективу» рассказал городской голова Сергей Зеленский. Он отметил, что сейчас в громаде организовали автобусные маршруты, подвозящие людей к новым окончательным остановкам электропоездов. Билет на автобус из Лозовой до места, где пассажиров берет электричка, стоит 40 гривен. Продублировать все отмененные железнодорожные маршруты на автобусах пока не могут. Этот вопрос, равно как и пакетная продажа билетов на электричку и автобус, «застряли» на уровне министерств в Киеве.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 29 сентября автобусное сообщение Золочев-Харьков временно приостановлено, сообщает издание «Заря».".