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Через атаки БпЛА призупинили автобусне сполучення Золочів-Харків

Суспільство 12:37   28.09.2026
Вікторія Яковенко
Через атаки БпЛА призупинили автобусне сполучення Золочів-Харків Фото: “Зоря”

З 29 вересня автобусне сполучення Золочів-Харків тимчасово призупинено, повідомляє видання «Зоря».

«Через нестабільну безпекову ситуацію та постійні атаки російських безпілотників на дорогах автобусні перевезення за маршрутом Золочів-Харків тимчасово призупинені. Таке рішення ухвалив автоперевізник, враховуючи ризики для пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Про відновлення рейсів обіцяють повідомити додатково, щойно перевезення стане можливим і безпечнішим.

Нагадаємо, 400 грн за квиток до Харкова. Такі ціни наразі на автобуси з Лозової. Друге за чисельністю населення місто області у вересні залишилося без прямого залізничного сполучення. Як розв’язують транспортне питання, «Об’єктиву» розповів міський голова Сергій Зеленський. Він відзначив, що зараз у громаді організували автобусні маршрути, що підвозять людей до нових кінцевих зупинок електропоїздів. Квиток на автобус із Лозової до місця, де пасажирів бере електричка, коштує 40 гривень. Продублювати всі скасовані залізничні маршрути автобусами наразі не можуть. Це питання, так само як і пакетний продаж квитків на електричку та автобус, наразі «застрягли» на рівні міністерств у Києві.

Читайте також: Може прилетіти: електрички Дніпро-Берестин більше не курсують

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 12:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 29 вересня автобусне сполучення Золочів-Харків тимчасово призупинено, повідомляє видання «Зоря».".