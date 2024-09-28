Сьогодні 28 вересня: яке свято та день в історії

28 вересня 1066 року почалося норманське завоювання Англії. У 1651-му Богдан Хмельницький уклав дуже невигідний для Гетьманщини Білоцерківський договір із поляками. У 1864-му в Лондоні створили I Інтернаціонал. У 1887-му почалася одна з найбільш смертоносних повеней в історії, яка забрала життя 900 тисяч людей. У 1939-му СРСР та Німеччина підписали “Договір про дружбу та кордон”. А в 1978-му помер Папа Римський Іван Павло I, який пробув на престолі всього 34 дні.

Свята та пам’ятні дати 28 вересня

28 вересня в Україні – День міста Хмельницький (відзначають в останню суботу вересня).

У світі – Міжнародний день загального доступу до інформації та Міжнародний день права знати, Всесвітній день боротьби проти сказу, День свободи від голоду, Міжнародний день правових знань, Міжнародний день безпечного аборту.

Також відзначають: Міжнародний день мережива та Міжнародний день кролика (обидва – в останню суботу вересня).

28 вересня в історії

28 вересня 1066 року на англійському узбережжі неподалік міста Певенсі висадилися війська Вільгельма Завойовника. З цього моменту почалося норманське завоювання Англії. Докладніше.

28 вересня 1651 року Богдан Хмельницький підписав Білоцерківський мирний договір із Річчю Посполитою. Докладніше.

28 вересня 1864 року в Лондоні заснували Міжнародне товариство робочих. Самі засновники назвали його Міжнародний Інтернаціонал, звісно, не передбачаючи, що він стане “легендарним” (принаймні у радянському світогляді) Першим Інтернаціоналом. Докладніше.

28 вересня 1887 року почалася повінь в Імперії Цінь (Китаї), яка забрала життя не менше 930 тисяч людей. За деякими оцінками жертв було до двох мільйонів. За такого підрахунку враховують і тих, хто помер від подальших інфекційних хвороб, що виникли на тлі повної антисанітарії. Як не рахуй, ця повінь стала однією з найбільш смертоносних в історії людства. Її причиною був розлив річки Хуанхе (Жовтої річки).

На той момент береги річки були одним із найбільш густонаселених місць Китаю. Місцеві селяни з сільськогосподарською метою хаотично будували на річці греблі, щоб затримати воду в посушливі періоди. Для будівництва використовували дерева, що росли вздовж берегів – і таким чином самі знищували природний бар’єр, який захищав від повеней. Звичайно, такі “самопальні” греблі не були надійними та міцними конструкціями. Затяжні зливи у вересні 1887 року радикально збільшили об’єм води в Хуанхе – і 28 вересня одна з гребель не витримала. Після її прориву потужний потік води пішов нижче за течією, зносячи дорогою одну дамбу за іншою. Внаслідок цього вода затопила понад 130 тисяч квадратних кілометрів суші. Крім значної кількості загиблих, ще щонайменше два мільйони людей залишилися без житла.

28 вересня 1939 року міністри закордонних справ СРСР та Німеччини Молотов і Ріббентроп доповнили перелік документів, якими ділили Європу. Вони підписали “Німецько-радянський договір про дружбу та кордон”. Ним закріпили за фактом поділ захопленої двома країнами-агресорками Польщі. Докладніше.

28 вересня 1978 року помер Папа Римський Іван Павло I (Альбіно Лучані). Докладніше.

Церковне свято 28 вересня

28 вересня вшановують пам’ять преподобного Харитона Сповiдника. Він постраждав в Іконії під час гонінь на християн. Харитон твердо сповідував віру в Христа та викривав на судилищі язичницьких богів. За це зазнав жорстоких тортур, проте, за божою волею, залишився живим. Він провів певний час у темниці, а коли переслідування вщухли, Харитона звільнили. Усе своє життя він присвятив служінню Богу. Чудом урятувався, потрапивши в полон до розбійників дорогою в Єрусалим. У печеру, куди розбійники кинули Харитона з наміром надалі вбити, заповзла змія, вона отруїла своєю отрутою вино. Розбійники напилися його та всі померли. А Харитон вирішив оселитися на місці свого чудового порятунку. Награбоване розбійниками золото роздав жебракам і в монастирі, а в печері влаштував церкву, навколо якої згодом утворився монастир – знаменита Фаранська Лавра. З часом Харитон, прагнучи до усамітнення, пішов далі в пустелю та поступово заснував ще дві обителі – Єрихонську та Сукійську, що зветься Старою Лаврою. Наприкінці життя трудився в печері на горі, поблизу Сукійської обителі. Помер мирно в глибокій старості. Похований, за його заповітом, у церкві, що побудована на місці розбійницької печери.

Народні прикмети

Погожий день 28 вересня – до холодної та сніжної зими.

Якщо в цей день холодний вітер, то наступне літо буде теплим.

Що не можна робити 28 вересня

Не можна займатися домашніми справами та прибиранням.

Не бажано виходити у двір і навіть за поріг.

Не можна ділитися планами та перераховувати гроші.