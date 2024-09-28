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Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   28.09.2024
Оксана Горун
Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории

28 сентября 1066 года началось норманнское завоевание Англии. В 1651-м Богдан Хмельницкий заключил очень невыгодный для Гетманщины Белоцерковский договор с поляками. В 1864-м в Лондоне создали I Интернационал. В 1887-м началось одно из самых смертоносных наводнений в истории, унесшее жизни 900 тысяч человек. В 1939-м СССР и Германия подписали «Договор о дружбе и границе». А в 1978-м умер Папа Римский Иоанн Павел I, пробывший на престоле всего 34 дня.

Праздники и памятные даты 28 сентября

28 сентября в Украине – День города Хмельницкий (отмечают в последнюю субботу сентября).

В мире – Международный день общего доступа к информации и Международный день права знать, Всемирный день борьбы против бешенства, День свободы от голода, Международный день правовых знаний, Международный день безопасного аборта.

Также отмечают: Международный день кружева и Международный день кролика (оба – в последнюю субботу сентября).

28 сентября в истории

28 сентября 1066 года на английском побережье неподалеку от города Певенси высадились войска Вильгельма Завоевателя. С этого момента началось норманнское завоевание Англии. Подробнее.

Норманнское вторжение
Норманнское завоевание. Иллюстрация: Фрагмент гобелена из Байо, XI век

28 сентября 1651 года Богдан Хмельницкий подписал Белоцерковский мирный договор с Речью Посполитой. Подробнее.

28 сентября 1864 года в Лондоне основали Международное товарищество рабочих. Сами основатели назвали его Международный Интернационал, еще не предполагая, что он станет «легендарным» (по крайней мере, в советском мировоззрении) Первым Интернационалом. Подробнее.

28 сентября 1887 года началось наводнение в Империи Цинь (Китае), унесшее жизни не менее 930 тысяч человек. По некоторым оценкам, жертв было до двух миллионов. При таком подсчете учитывают и тех, кто умер от дальнейших инфекционных болезней, возникших на фоне полной антисанитарии. Как ни считай, это наводнение стало одним из самых смертоносных в истории человечества. Его причиной стал разлив реки Хуанхэ (Желтой реки).

Желтая река Хуанхэ в Китае
Водопад на реке Хуанхэ. Фото: Leruswing

На тот момент берега реки были одним из самых густонаселенных мест Китая. Местные крестьяне в сельскохозяйственных целях хаотично строили на реке плотины, чтобы задержать воду в засушливые периоды. Для строительства использовали деревья, росшие вдоль берегов – и таким образом сами уничтожали природный барьер, защищавший от наводнений. Конечно, такие «самопальные» плотины не были надежными и крепкими конструкциями. Затяжные ливни в сентябре 1887 года радикально увеличили объем воды в Хуанхэ – и 28 сентября одна из плотин не выдержала. После ее прорыва мощный поток воды пошел ниже по течению, снося по дороге одну дамбу за другой. В результате вода затопила более 130 тысяч квадратных километров суши. Кроме значительного количества погибших, еще не менее двух миллионов человек остались без жилья.

28 сентября 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Молотов и Риббентроп дополнили перечень документов, которыми делили Европу. Они подписали «Немецко-советский договор о дружбе и границе». Им закрепили по факту раздел захваченной двумя странами-агрессорами Польши. Подробнее.

28 сентября 1978 года умер Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани). Подробнее.

Церковный праздник 28 сентября

28 сентября чтят память преподобного Харитона Исповедника. Он пострадал в Иконии во время гонений на христиан. Харитон твердо исповедовал веру в Христа и разоблачал на судилище языческих богов. За это подвергся жестоким пыткам, однако, по божьей воле, остался жив. Он провел некоторое время в темнице, а когда преследования утихли, Харитона освободили. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу. Чудом спасся, попав в плен к разбойникам по дороге в Иерусалим. В пещеру, куда разбойники бросили Харитона с намерением в дальнейшем убить, заползла змея. Она отравила своим ядом вино. Разбойники напились его и все погибли. А Харитон решил поселиться на месте своего чудесного спасения. Награбленное разбойниками золото раздал нищим и в монастыри, а в пещере устроил церковь, вокруг которой впоследствии образовался монастырь – знаменитая Фаранская Лавра. Со временем Харитон, стремясь к уединению, пошел дальше в пустыню и постепенно основал еще две обители – Иерихонскую и Сукийскую, называемую Старой Лаврой. В конце жизни трудился в пещере на горе, близ Сукийской обители. Умер мирно в глубокой старости. Похоронен, по его завещанию, в церкви, построенной на месте разбойничьей пещеры.

Народные приметы

Погожий день 28 сентября – к холодной и снежной зиме.

Если в этот день холодный ветер, то следующее лето будет теплым.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя заниматься домашними делами и уборкой.

Не желательно выходить во двор и даже за порог.

Нельзя делиться планами и пересчитывать деньги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 сентября 1066 года началось норманнское завоевание Англии. В 1651-м Богдан Хмельницкий заключил очень невыгодный для Гетманщины Белоцерковский договор с поляками".