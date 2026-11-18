Утром 18 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о вражеском ударе по рынку в Златополе Лозовского район.

Дополнено в 10:05. До 12 возросло количество пострадавших в Златополе, пишет начальник ХОВА.

«Ранения получили 11 человек, в том числе 11-летний мальчик. Всех госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. Одна женщина находится в тяжелом состоянии, все остальные – в состоянии средней тяжести. Еще один человек подвергся острой реакции на стресс, получил помощь медиков на месте», – уточнил Синегубов.

09:30. Изначально было известно об 11 пострадавших. Среди них – 11-летний мальчик. Синегубов уточнил, что людям уже оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, в результате «прилета» загорелись торговые павильоны.

«Все наши экстренные службы работают в усиленном режиме», – добавил Синегубов.

Отметим, незадолго до «прилета» мониторинговые ТГ-каналы предупреждали о реактивном «Шахеде», который летел на Злотополь.