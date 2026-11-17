Россияне массированно атаковали ночью Украину, а Силы обороны демонтировали часть Керченского моста. На Харьковщине под ударом оказался объект энергетики, в Харькове возникали проблемы с напряжением, действуют жёсткие графики. «Объектив» напоминает главные новости 17 ноября.

Россияне массированно атаковали важный объект энергосистемы на Харьковщине ночью. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Он не уточнил, где именно произошла атака, но отметил, что уже идут аварийно-восстановительные работы. В течение ночи Синегубов и мэр Харькова Терехов сообщали о ракетном ударе по Холодногорскому району. Значительные перебои в энергоснабжении начались ещё до этой атаки. Накануне вечером после скачков напряжения часть областного центра оказалась в условиях блэкаута. Отключилось уличное освещение, останавливался наземный электротранспорт и поезда в метро. О сбоях в работе электротранспорта мэрия Харькова информировала также сегодня утром. Синегубов объяснил эти события зависимостью от общенациональной энергетической сети. Сейчас Харьковщина получает электроэнергию ограниченно, действуют жёсткие графики отключений, а напряжения в сетях не хватает.

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Командование Воздушных сил ВСУ информировало об атаке баллистическими «искандерами» и «цирконами», а также — авиационными ракетами, «шахедами» и «бандеролями». Центр стратегических коммуникаций сообщал о пострадавших из-за «прилётов» в Запорожье, Киеве, Виннице, на Черкасчине, Днепропетровщине, Одесчине и Ровенщине. По данным ГСЧС, в Киеве погибли два человека, ещё два — на Кировоградщине и в Виннице. Под ударом, в частности, оказались объекты критической инфраструктуры в Черновицкой и Киевской областях и два моста через Днепр в Киеве. В течение дня мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что движение по Южному мосту частично восстанавливают.

Движение по Крымскому мосту закрыто. Ночью самострой оккупантов демонтировали Силы обороны. СБУ подтвердила полное уничтожение одной из арок и автомобильного пролёта конструкции. Железнодорожная часть сооружения ещё стоит, но, по предварительным данным, также повреждена. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что разрушение моста произошло в результате седьмого этапа операции, которую реализовывали в течение нескольких недель. Её координировали СБУ и Генштаб ВСУ. Использовали вооружение украинского производства. В том числе ракеты «Нептун» и «Фламинго». В СБУ особо отметили результативность дронов «Паляниця». Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди анонсировал, что поездки по сухопутному коридору в Крым для россиян «отныне заиграют новой палитрой».

С 18 ноября в регионе заработает шестизонная сетка, предупредила Укрзалізниця. Нововведение постепенно внедряют во всех регионах Украины. Стоимость билета зависит от расстояния и является одинаковой в пределах одной зоны. Например, до 50 км — 30 грн, до 90 км — 55 грн. Максимальная цена — 150 грн в зоне свыше 250 км.

Деревья, росшие возле ХНАТОБа, «переехали»

В Харькове продолжают осеннюю высадку деревьев и многолетних цветов. Зеленстрой сообщил, что деревца, которые украшали площадку возле оперного театра, теперь будут расти перед Госпромом и возле Каскада. Также в саду Шевченко и Центральном парке высаживают луковицы тюльпанов. Весной определённые участки украсят более двадцати тысяч цветов.

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