Ночью 17 ноября Украина пережила очередной массированный обстрел. РФ била по Харькову, Киеву, Черкассам, Днепру, Павлограду и Запорожью.

Около полуночи первые ракеты полетели на Киев, Днепр и Запорожье. Воздушные силы ВСУ писали о пусках баллистики. В столице первые «прилеты» пришлись по объектам критической инфраструктуры. Мэр Виталий Кличко отметил: после атак начались проблемы с тепло- и водоснабжением. Помимо этого, подтвердил городской голова, враг обстрелял Северный и Южный мосты.

Утро стало известно: движение по обоим мостам перекрыто.

Об ударах по критической инфраструктуре сообщил и сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров. Он уточнил: в городе прозвучало минимум шесть взрывов.

На Черкащине прилетело по городу Смела – также по инфраструктурным объектам.

«По предварительной информации, три человека травмированы», – написал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Громко было также в Днепре и Павлограде. После чего оккупанты взялись за Харьков. Ракетные удары пришлись по Холодногорскому району. Информацию о пострадавших и разрушениях не сообщали.