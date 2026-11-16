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«Его не сбили»: Гололобов показал, как российский БпЛА бил по Малой Даниловке

Происшествия 11:11   16.11.2026
Николь Костенко-Лагутина
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«Его не сбили»: Гололобов показал, как российский БпЛА бил по Малой Даниловке Иллюстративное фото

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов показал момент атаки российского беспилотника в субботу, 14 ноября.

«Его не сбили – он целенаправленно летел в жилой микрорайон. В эту субботу произошел очередной обстрел учебного заведения, расположенного в жилом микрорайоне Малой Даниловки», – написал Гололобов.

Видео: Александр Гололобов/Telegram

Напомним, также в вечернем обращении 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о подготовке РФ к новым ударам. Президент отметил, что враг усиленно атакует объекты энергетической инфраструктуры. При этом россияне применяют определенную тактику – они выбирают конкретный регион в качестве мишени и несколько дней терроризируют именно его. Недавно мониторы уже предупреждали об очередном массированном обстреле, который может быть уже в ближайшее время. По предварительным прогнозам, – в течение 48 часов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2026 в 11:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов показал момент атаки российского беспилотника в субботу, 14 ноября.".