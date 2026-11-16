“Його не збили”: Гололобов показав, як російський БпЛА бив по Малій Данилівці

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов показав момент атаки російського безпілотника у суботу, 14 листопада.

“Його не збили — він цілеспрямовано летів у житловий мікрорайон. Цієї суботи відбувся черговий обстріл навчального закладу, розташованого в житловому мікрорайоні Малої Данилівки“, – написав Гололобов.

Відео: Олександр Гололобов/телеграм

Нагадаємо, також у вечірньому зверненні 15 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про підготовку РФ до нових ударів. Президент наголосив, що ворог посилено атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. При цьому росіяни застосовують певну тактику – вони обирають конкретний регіон як мішень та кілька днів тероризують саме його. Нещодавно монітори вже попереджали про черговий масований обстріл, який може бути вже найближчим часом. За попередніми прогнозами – протягом 48 годин.