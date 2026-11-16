Новини Харкова 16 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: безпілотники та КАБи летіли вночі на Харківщину, оголошували загрозу балістики.

07:15

Причини нічних тривог на Харківщині

О 00:26 Повітряні сили ЗСУ попередили про безпілотники, які летіли у бік Лозової.

О 00:40 виникла загроза застосування балістики. А о 01:07 БпЛА взяли курс на Берестин. О 03:13 росіяни випустили на Харківщину КАБи.

Після чого українські захисники повідомили про безпілотники у бік Харкова, що летіли з півночі. Під ранок авіабомби знову полетіли на Харківщину.

Інформації про “прильоти” у Харкові не було, станом на 07:15 нових загроз для регіону немає.