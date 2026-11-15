Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: що летіло вночі на Харків та область.

07:20

Вночі на Харків та область летіли БпЛА й КАБи

О 00:39 Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотник, який летів курсом Златопіль. О 02:04 БпЛА рухалися на Харків із південної частини регіону. А о 02:22 оголосили загрозу застосування балістики.

О 02:50 безпілотники знову полетіли у бік Харкова з півдня, а також виникла загроза для Лозової. О 03:54 із півночі на Харківщину окупанти випустили КАБи.

Нова група безпілотників у бік Харкова була зафіксована о 07:18.