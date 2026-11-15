Live
  • Нд 15.11.2026
  • Харків  +3°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день

Події 07:20   15.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підпишіться на нас в Google
Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: що летіло вночі на Харків та область.

07:20

Вночі на Харків та область летіли БпЛА й КАБи

О 00:39 Повітряні сили ЗСУ зафіксували безпілотник, який летів курсом Златопіль. О 02:04 БпЛА рухалися на Харків із південної частини регіону. А о 02:22 оголосили загрозу застосування балістики.

О 02:50 безпілотники знову полетіли у бік Харкова з півдня, а також виникла загроза для Лозової. О 03:54 із півночі на Харківщину окупанти випустили КАБи.

Нова група безпілотників у бік Харкова була зафіксована о 07:18.

Читайте також: Сьогодні 15 листопада 2026 року: яке свято і день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Новини за темою:

13.11.2026
Новини Харкова 13 листопада 2026 року – головне за день
13.11.2026
Перемога «жирафів» і поява кенгуру в Харкові – підсумки 13 листопада
13.11.2026
Ураган насувається сьогодні на Харківщину: попередження синоптиків
12.11.2026
Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день
12.11.2026
Про темпи розмінування на Харківщині розповів Синєгубов: що ще виконано

Популярно

Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день
15.11.2026, 07:20
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 листопада 2026: яке свято та день в історії
15.11.2026, 06:00
На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹
На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹
14.11.2026, 21:59
Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки
Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки
14.11.2026, 21:16
Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнено)
Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнено)
14.11.2026, 15:40
Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)
Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)
14.11.2026, 19:01


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова 15 листопада 2026 року – головне за день», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»: що летіло вночі на Харків та область.".