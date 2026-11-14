Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки
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У неділю, 15 листопада, з 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє АТ “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 16:00-18:00
- 1.2 14:30-18:00
- 2.1 14:30-18:00
- 2.2 14:30-18:00
- 3.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
- 3.2 18:00-22:00
- 4.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
- 4.2 08:00-11:00; 18:00-22:00
- 5.1 11:00-14:30
- 5.2 22:00-24:00
- 6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
- 6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00
Перелік адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.