Live
  • Сб 14.11.2026
  • Харків  +4°С
  • USD 45.38
  • EUR 50.34

Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки

Суспільство 21:16   14.11.2026
Вікторія Яковенко
Підпишіться на нас в Google
Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки Зображення створене ШІ

У неділю, 15 листопада, з 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 16:00-18:00
  • 1.2 14:30-18:00
  • 2.1 14:30-18:00
  • 2.2 14:30-18:00
  • 3.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
  • 3.2 18:00-22:00
  • 4.1 08:00-11:00; 18:00-22:00
  • 4.2 08:00-11:00; 18:00-22:00
  • 5.1 11:00-14:30
  • 5.2 22:00-24:00
  • 6.1 11:00-14:30; 22:00-24:00
  • 6.2 11:00-14:30; 22:00-24:00

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

14.11.2026
Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)
14.11.2026
НМТ-2027: на Харківщині можуть з’явитися нові локації для тестування
14.11.2026
597 млрд грн збитків: як війна знищує довкілля Харківщини
14.11.2026
Дев’ять БпЛА випустила РФ на Харківщину за добу: наслідки обстрілів
14.11.2026
Де атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Популярно

На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹
На трасі Київ — Харків палає вантажівка: рух перекрили в обох напрямках 📹
14.11.2026, 21:59
Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнено)
Вибух в Харкові: медзаклад атакував реактивний БпЛА (доповнено)
14.11.2026, 15:40
Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)
Аварія на мосту на Харківщині: трьох людей шпиталізували (фото)
14.11.2026, 19:01
Новини Харкова 14 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 14 листопада 2026 року – головне за день
14.11.2026, 21:21
Авто перекинулося на дах на проспекті Аерокосмічному в Харкові (фото/відео)
Авто перекинулося на дах на проспекті Аерокосмічному в Харкові (фото/відео)
14.11.2026, 16:21
Без опадів, до +8: прогноз погоди на 15 листопада у Харкові та області
Без опадів, до +8: прогноз погоди на 15 листопада у Харкові та області
14.11.2026, 20:00


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло на Харківщині 15 листопада: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 15 листопада, з 08:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє АТ “Харківобленерго”.".