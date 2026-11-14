Де атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Минулої доби армія РФ чотири рази атакували на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника у районах населених пунктів Стариця, Анищине та в бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку окупанти провели одну штурмову дію – атакували в бік Глушківки.

Загалом минулої доби по всій лінії фронту зафіксували 273 бої.

“Учора противник завдав 64 авіаційних ударів, під час яких скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 4844 дрони-камікадзе та здійснили 2117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ», – зазначили у Генштабі.

Втрати окупантів наразі наступні: