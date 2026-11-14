Зеленський збирав мерів: був і Терехов, що обговорювали (фото, відео)

Напередодні, 13 листопада, президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з міськими головами різних українських міст.

“З усіх частин України, – Харкова, Дніпра, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, Черкас, Миколаєва, Вінниці, були виконувачі обовʼязків міських голів Одеси, Запоріжжя, Луцька, Рівного, також виконавчий директор Асоціації міст України та президентка Української асоціації районних та обласних рад, голова Харківської обласної ради”, – написав президент.

На відео видно, що на зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Зеленський зазначив, що зокрема, обговорювали підготовку міст і громад до зимового періоду.

“Особливо зважаючи на російські удари по критичній та транспортній інфраструктурі України, житлових будинках. Енергетика, захист неба, внутрішні безпекові загрози, стійкість зв’язку та допомога нашим людям – усе це потрібно захищати, відновлювати, забезпечувати. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Говорили про те, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Ключове – щоб з кожного регіону та міста оперативно надходила реальна інформація по тому, що відбувається на місцях, і були відповідні рішення”, – написав президент.

Крім цього, обговорили пошук механізмів допомоги людям, які можуть опинитись у складних обставинах впродовж зими.

Відео: Володимир Зеленський