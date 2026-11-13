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Видали себе за кіберполіцію: харків’янин “сяде” за обман пенсіонерки

Суспільство 16:41   13.11.2026
Вікторія Яковенко
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Видали себе за кіберполіцію: харків’янин “сяде” за обман пенсіонерки

27-річного чоловіка з Харкова, який заволодів коштами літньої жінки через незаконні операції з онлайн-банкінгом, суд відправив у в’язницю на п’ять років.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант вже мав судимість. А в січні 2024 року його спільник зателефонував пенсіонерці та представився співробітником кіберполіції. Він переконав жінку, що з її банківської картки нібито намагаються здійснити підозрілу транзакцію.

“Щоб «скасувати» платіж, шахрай виманив у потерпілої код для авторизації в мобільному додатку. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, спільник передав реквізити картки засудженому, який додав її до свого смартфона для безконтактної оплати”, – розповіли правоохоронці.

За годину після цього харків’янин придбав у магазині побутової техніки товар на суму майже 50 тис. грн, а згодом у різних банкоматах зняв ще 19 тис. грн готівкою.

“Щоб не потрапити на камери відеоспостереження, чоловік маскувався медичною маскою, окулярами та головним убором, а містом пересувався на орендованому авто”, – встановило слідство.

У суді чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та відшкодував потерпілій завдані збитки, додали в прокуратурі.

Суд визнав його винним у шахрайстві. Щодо спільника засудженого досудове розслідування ще триває.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 16:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27-річного чоловіка з Харкова, який заволодів коштами літньої жінки через незаконні операції з онлайн-банкінгом, суд відправив у в’язницю на п’ять років.".