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“Важлива історія” – глава УІНП про те, що робити з пам’ятниками СРСР у Харкові

Оригінально 14:45   13.11.2026
Олена Нагорна
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“Важлива історія” – глава УІНП про те, що робити з пам’ятниками СРСР у Харкові Фото: Харківська міськрада

До пам’ятників, пов’язаних із діячами радянської та російської історії, потрібно підходити індивідуально, зважено оцінюючи кожен об’єкт у межах процесів дерусифікації та деколонізації.

Таку думку в коментарі МГ «Об’єктив» висловив голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, відповідаючи на питання, чи має лишатися в Харкові пам’ятник радянському актору, співаку та поету Володимиру Висоцькому.

За словами очільника Інституту, під час першої хвилі декомунізації у 2014-2015 роках державним посадовцям не вистачило так званої «карантинної зони», аби спокійно розібратися, які історичні постаті варто залишати в публічному просторі, а які — прибирати.

«На сьогодні дуже багато пам’ятників знесено самостійно людьми, які мешкають в тому чи іншому регіоні. І часто ці пам’ятники, частіше таблички, виявляються присвячені людям, які абсолютно не підлягають ні декомунізації, ні дерусифікації. Говорячи про випадки, пов’язані з Харковом, я хочу наголосити, що тут ситуація була складною певний час, але все ж таки все вирішилось самостійно в достатньо еволюційним шляхом. З приводу пам’ятника Висоцькому, то я не обізнаний з тими абсолютними фактами, щоб стверджувати доцільність чи недоцільність. Пам’ятники, пов’язані з діячами радянської та російської історії, мають до них підійти окремо та думати над кожним з них. Це важлива історія, пов’язана з поняттями дерусифікації та деколонізації», – зазначив Алфьоров.

Нагадаємо, пам’ятник Володимиру Висоцькому заввишки понад 5 метрів відкрили у Харкові у 2013 році. Разом зі скеледромом просто неба він утворює спортивно-меморіальний комплекс «Вертикаль» біля Палацу спорту. Монумент створили за проєктом харків’ян Віктора Лівшиця та Олександра Демченка, а на його відкриття приїжджав син поета Микита Висоцький.

У січні 2026 року в департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту міськради на запит співзасновника проєкту «Деколонізація. Україна» Вадима Позднякова відповіли, що рішення виконкому щодо демонтажу пам’ятника відсутнє. У мерії пояснили, що монумент перебуває на балансі КП «Харківський Палац спорту», який у вересні 2024 року був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Підприємство наразі не працює і не має коштів на демонтаж. Крім того, у департаменті додали, що УІНП не надавав фахових висновків щодо того, чи підпадає постать Висоцького під дію закону про деколонізацію.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 14:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До пам’ятників, пов’язаних із діячами радянської та російської історії, потрібно підходити індивідуально, вважає Алфьоров.".