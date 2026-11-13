Чи засяє Харків на свята? Терехов пояснив, скільки світла «їсть» ілюмінація

Цьогоріч Харків продовжить традицію – місто прикрасять святковими локаціями до новорічних свят. Їх встановлять “практично по всьому місту”, повідомив мер Ігор Терехов в інтерв’ю “Радіо Хартія”.

“Що стосується ілюмінації: на моє глибоке переконання, це наша фішка, це емоції людей, це Харків, це по-харківськи. Це емоції військових, які прибувають, це емоції родин. Це не втрачене життя, не втрачене дитинство маленьких харків’ян. Так, будемо прикрашати. Ми розробили дуже класні локації. Ми зробили так, щоб не тільки в одній локації були новорічні прикраси і свята, я всього розкривати не буду, але це чудово. Практично по всьому місту. Ми спеціально зробили так, щоб не було великого скупчення людей”, – розповів Терехов.

Він також відреагував на закиди щодо недоречності святкової ілюмінації під час складної ситуації в енергосистемі. Мер запевнив, що новорічні декорації не забиратимуть світло у містян, адже мають окреме живлення.

“Жирафи, які встановлені, нічого не “їдять”. Ілюмінація відокремлена по заживленню від ліфтів, від ЖКГ. Також відокремлене і вуличне освітлення. У нас є резерви, щоб за потреби заживити декорації від генераторів. Все це енергоощадні технології, вони тягнуть дуже мало електроенергії. Якщо взяти і в коштах і кіловат-годинах – це ніщо”, – підкреслив міський голова.

Крім цього, Терехов зазначив, що з бюджету не витратили ані копійки на новорічні декорації. Їх, за його словами, профінансували “відповідальні харків’яни”. Вони попросили мера не називати їхні прізвища на загал.

“У нас є люди, які обожнюють місто, у нас є успішні бізнесмени, які сьогодні попри війну підтримують місто”, – сказав мер.