Ураган насувається сьогодні на Харківщину: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища попередили сьогодні, 13 листопада, у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.

Так у другій половині дня по області та місту очікуються пориви вітру – до 15 – 20 м/с, а також туман, видимістю до 200 – 500 метрів. Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, прогноз погоди на п’ятницю, 13 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. На вулиці потеплішає, але без парасольки цього дня не обійтися. У Харківській області протягом доби утримається хмарна погода та невеликий дощ. Температура повітря вдень – від 9 до 14° тепла. У Харкові також йтиме невеликий дощ. Вдень стовпчик термометра підніметься до 11-13 ° тепла.