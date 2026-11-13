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Ураган насувається сьогодні на Харківщину: попередження синоптиків

Погода 07:16   13.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ураган насувається сьогодні на Харківщину: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища попередили сьогодні, 13 листопада, у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. 

Так у другій половині дня по області та місту очікуються пориви вітру – до 15 – 20 м/с, а також туман, видимістю до 200 – 500 метрів. Зважаючи на це, в регіоні оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, прогноз погоди на п’ятницю, 13 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. На вулиці потеплішає, але без парасольки цього дня не обійтися. У Харківській області протягом доби утримається хмарна погода та невеликий дощ. Температура повітря вдень – від 9 до 14° тепла. У Харкові також йтиме невеликий дощ. Вдень стовпчик термометра підніметься до 11-13 ° тепла.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 07:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища попередили сьогодні, 13 листопада, у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. ".