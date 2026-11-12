Дитина постраждала через удар “бандероли” по Харківщині: подробиці

Сьогодні, 12 листопада, армія РФ атакувала Златопільську громаду. Попередньо, дві ракети S-8000 типу “Бандероль” влучили по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови, повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

“На жаль, внаслідок ворожого удару постраждали двоє цивільних людей, чоловік 1938 року народження та дитина 2015 року народження. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу”, – розповів Бакшеєв.

За його даними, внаслідок атаки підприємство зазнало значних руйнувань, на його території виникла пожежа. Також пошкоджені кілька приватних домоволодінь: у будинках вибиті віконні шибки, постраждав гараж та інше приватне майно мешканців. Згоріло декілька автівок.

Бакшеєв просить жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також закликав не фотографувати та не знімати місця “прильотів”, не писати інформацію в соцмережах.