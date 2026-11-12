Коли виплатять “Зимову підтримку”, пояснили харків’янам у мерії

Виплати одноразової грошової допомоги “Зимова підтримка” будуть здійснені впродовж опалювального сезону 2026/27 року. Надання коштів залежатиме від результатів перевірки та наявного фінансування, повідомили у Харківській міськраді.

“Відповідно до постанови Кабміну від 3 вересня 2026 року №1084 Харківська міська територіальна громада належить до переліку громад, розташованих за 20-50 км від зони бойових дій. Для таких громад передбачено надання допомоги за кошти міжнародних і національних організацій”, – зазначили у мерії.

Там додали, що люди, які звернулися до управлінь соцзахисту населення райадміністрацій, пройшли попередню перевірку на відповідність категоріям вразливості. Інформацію про заявників передали до ХОВА для подальшої верифікації Пенсійним фондом та опрацювання міжнародними й національними організаціями. Зараз ці організації аналізують отримані списки.

Допомогу надаватимуть у такій черговості:

насамперед – домогосподарствам, члени яких належать до найбільшої кількості категорій вразливості;

у другу чергу за наявності фінансування – домогосподарствам, члени яких належать хоча б до однієї категорії вразливості.

У мерії наголосили: остаточне рішення про призначення та виплату допомоги ухвалюють міжнародні й національні організації.