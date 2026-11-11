Штрафи замість допомоги: мер із Харківщини закликав Кабмін підтримати лікарні

Скасувати штрафні коефіцієнти для прифронтових лікарень за «понаднормових» пацієнтів та, навпаки, запровадити підвищене фінансування, яке враховуватиме роботу під обстрілами, витрати на генератори та ризики для медиків – закликав Кабмін Богодухівський міський голова Володимир Бєлий.

Про це він сказав під час міжрегіонального круглого столу «Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях». За словами Бєлого, до повномасштабної війни у громаді мешкали 36 тисяч людей (половина — у місті). З початку вторгнення РФ вона прийняла понад 18 тисяч переселенців — переважно з прикордонної Золочівщини, Сумської області та Північної Салтівки у Харкові. При цьому у 19 прикордонних населених пунктах самої громади оголошена евакуація, звідти виїхали 90% мешканців.

Сьогодні міська семиповерхова лікарня та чотириповерхова поліклініка працюють під значним навантаженням, проте стикаються з кадровою кризою.

«На сьогодні в закладах охорони здоров’я Богодухівської громади існує дефіцит лікарського персоналу, який сягає 45%. Найбільш гостро бракує сімейних лікарів, анестезіологів, неврологів, рентгенологів, терапевтів. Крім цього, 30% наявного персоналу — передпенсійного та пенсійного віку. Дефіцит лікарських кадрів в стаціонарі покривається за рахунок зовнішніх сумісників та наявністю по дві лікарські спеціалізації у місцевих лікарів», — розповів Бєлий.

Ситуацію ускладнює знищення бюджетоутворювальних підприємств міста, через що громада втратила значну частину доходів, продовжив міський голова.

«Наприклад, ТОВ “Богодухівське ХПП”, яке розбомблене та припинило своє існування, ТОВ “Богодухівський молокозавод” – те ж саме. Це призвело до значного зменшення доходів громади. Тому ми не маємо змоги дофінансовувати заробітну медичним працівникам. Громада дофінансовує лікарні закупівлю лікарських засобів, продуктів харчування, дизельного пального, генераторів бензину та іншого», — наголосив Бєлий.

Мер наголосив, що міськрада у 2026 році виділила на підтримку медиків 16,4 мільйона гривень та розробляє програму місцевих стимулів на 2027–2028 роки. Але, за його словами, окремою проблемою стали нові коригувальні коефіцієнти НСЗУ, запроваджені постановою Кабміну від 31 грудня 2025 року №1808 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році».

«Богодухівська лікарня у 2026 році втратила тільки на амбулаторному пакеті 10 мільйонів гривень. Але послуги у 2025 році на ці кошти були надані. З квітня 2026 року медики не отримують підвищеної заробітної плати, на яку вони мають право, як працівники на прифронтовій території. Наслідки — звільнення молодих спеціалістів і інших лікарів. Звільнилися вісім лікарів, це 12% від кількості лікарів», — пояснив Бєлий.

Мер також звернув увагу на систему штрафів з боку НСЗУ через тимчасову відсутність медичного персоналу в штаті, коли послуга насправді надається за рахунок сумісництва. Наприклад, через відсутність одного з чотирьох терапевтів за вісім днів із закладу зняли 268 тисяч гривень за весь пакет.

“Яка пропозиція? Кабінету міністрів України переглянути коригуючі коефіцієнти фінансування через НСЗУ для прифронтових територій та зняти зменшувальні коригуючі коефіцієнти при збільшенні кількості укладених декларацій на одного сімейного лікаря прифронтових територій”, – додав міський голова.