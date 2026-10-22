Зниження ПДВ на ліки та аптеки в метро: у Харкові розробили план

Зменшення ПДВ на ліки з 7% до 5%, виділення додаткових 1,6 млрд грн із держбюджету на медичні проєкти, запровадження щомісячних доплат та соціальних гарантій для медиків, а також створення підземних лікарень і аптек в укриттях. Про це йдеться в резолюції, сформованій у Харкові.

Проголосили резолюцію під час міжрегіонального круглого столу «Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях». Документ пропонує розв’язання головних проблем – від дефіциту кадрів до захисту інфраструктури та підтримки аптечних мереж.

Зокрема, ініціатива передбачає зниження податкового навантаження на ліки. Як повідомив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов, відповідний проєкт закону вже подали до Верховної Ради.

“Ми пропонуємо зменшити ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби з нинішніх 7% до 5%”, – зазначив Терехов.

Також у документі акцентують на розширенні програм компенсації вартості ліків та збереженні аптек у прифронтових населених пунктах, які працюють під обстрілами.

Ще один блок – фінансування медустанов. У резолюції наполягають: прифронтові лікарні не можна фінансувати за тими ж нормативами, що й установи у тилових областях, адже вони витрачають величезні ресурси на генератори, пальне, автономне водопостачання та укриття.

«Сьогодні неможливо порівняти, хай мене вибачать, медичні заклади у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку чи Рівному і медичні заклади у прифронтових містах та громадах. І неможливо сьогодні зробити такий підхід, що ми будемо фінансувати всіх однаково. Тому тут дуже важливо, щоб був напрацьований окремий напрямок щодо державного фінансування, захисту медичної інфраструктури, резервного електро-, тепло- та водопостачання. Наша пропозиція до державного бюджету до 2027 року — Асоціація запропонувала додатково спрямувати близько 1,6 мільярда на реалізацію медичних проєктів у прифронтових регіонах», — наголосив мер.

Окрім цього, для прифронтових зон пропонують спростити правила та дозволити будувати підземні операційні, реанімації та хоспіси, а також відкривати аптечні пункти в укриттях, метрополітені та підземних медичних комплексах (із площею від 18 квадратних метрів).

А щоб втримати медиків у регіонах, де брак кадрів сягає 40–60%, пропонують запровадити мотиваційні виплати, зберегти бронювання та надати соціальні пільги.

«Це і доплата за ризики, страхування життя та здоров’я, компенсація в разі поранення чи втрати працездатності, додаткові житлові та соціальні гарантії, а також пільгове обчислення страхового стажу», — підсумував Терехов.

Сформовану резолюцію разом із рекомендаціями планують найближчим часом направити до Кабміну, профільного та бюджетного комітетів Верховної Ради, МОЗ, НСЗУ та обласних військових адміністрацій.