Обманювали пенсіонерів: киян підозрюють у продажу фальшивих БАДів

За даними слідства, ще 2022 року 41-річний киянин очолив злочинну групу. Також він залучив трьох спільників – двох жінок та чоловіка. Фігуранти займалися продажем фальшивих БАДів.

Під виглядом держпрограми “Підтримка” вони продавали через соціальні мережі фальсифіковані біологічно активні добавки (БАДи). Проте їхній склад не відповідав тому, що був вказаних на упаковках, зазначили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“При систематичному вживанні таких сумішей можливий негативний вплив на організм та виникнення побічних ефектів. За наявності хронічних хвороб у людини, вживання таких сумішей може мати невідворотні наслідки для здоров’я”, – зазначили у поліції.

Також підозрювані відкрили кол-центр у Харкові. Основними клієнтами ймовірних шахраїв стали люди похилого віку.

“Для прикриття протиправної діяльності зловмисники використовували товариство з обмеженою відповідальністю, від імені якого замовляли виготовлення біологічно активних добавок на потужностях іншого підприємства. Продукція не містила заявлених компонентів, але реалізовувалася під вигаданою торговельною назвою”, – встановили у прокуратурі.

При цьому фігуранти заявляли, що вони кваліфіковані фахівці у медичній сфері та переконували своїх потенційних жертв у чудодійних властивостях препаратів.

“Отримавши замовлення, аферисти надсилали «препарати» поштою, а кошти потерпілих перераховували на підконтрольні рахунки. На цей час доведено шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тис. гривень. Додатково перевіряється причетність групи до ошукання ще понад 80 осіб на загальну суму близько 1 млн гривень”, – додали у прокуратурі.

Наразі чотирьом фігурантам вручили підозру. Якщо їхню провину доведуть – вони можуть вирушити за ґрати на 12 років.