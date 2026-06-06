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“Фашисти. Ні, гірше” – врятовані жителі Козачої Лопані про росіян (відео)

Репортаж 14:42   06.06.2026
Оксана Горун
“Фашисти. Ні, гірше” – врятовані жителі Козачої Лопані про росіян (відео)

У прикордонній Козачій Лопані на Харківщині залишається жити менш як 200 людей. Як їх евакуюють, показав у відео начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації зросли темпи евакуації місцевого населення з прикордонних населених пунктів Дергачівщини. Першою чергою це стосується Козачолопанського округу, де на теперішній час мешкає близько 200 осіб – це утричі менше, ніж було ще пів року тому”, — прокоментував Задоренко.

В опублікованому відеоролику – процес евакуації п’яти мешканців, які вийшли пішки із селища Козача Лопань. Рятують людей з-під обстрілів спільно волонтери, поліцейські громади та співробітники МВА. Дістатись жителів прикордоння – складне та небезпечне завдання, адже над дорогою кишать російські FPV-дрони.

Місцеві жителі, які вибралися з населеного пункту, розповідають: обстріли стали просто безперервними. Ганна та Василь Давиденки зізналися: до останнього не виїжджали з Козачої Лопані, де прожили все життя, сподіваючись, що Сили оборони все ж таки відженуть росіян углиб їхньої території – і в селищі стане більш безпечно. Але коли будинки навколо почали палати через “прильоти” зрозуміли, що потрібно вибиратися. На запитання: “Що ви можете сказати про росіян?” – Жінка відповіла: “Фашисти”. Її чоловік додав: “Гірше”.

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“На сьогодні в Козачій Лопані залишається 181 людина та 53 у Новій Козачій. Ситуація в плані безпеки надзвичайно страшна. Кожен день вони палять будинки, убивають людей. Просто убивають. Це сафарі. Це страшне”, – прокоментувала староста Козачої Лопані Людмила Вакуленко.

Щоб евакуюватися, можна звернутися на “гарячу лінію” Єдиного координаційного гуманітарного центру за номером 203 або за телефонами екстрених служб: 102 і 112.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2026 в 14:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонній Козачій Лопані на Харківщині залишається жити менш як 200 людей. Як їх евакуюють, показав у відео начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".