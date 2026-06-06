«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)
В приграничной Казачьей Лопани на Харьковщине остается жить менее 200 человек. Как их эвакуируют, показал в видео начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«В связи с ухудшением ситуации безопасности выросли темпы эвакуации местного населения из приграничных населенных пунктов Дергачевщины. В первую очередь это касается Казачелопанского округа, где в настоящее время проживает около 200 человек – это втрое меньше, чем было еще полгода назад», — прокомментировал Задоренко.
В опубликованном видеоролике — процесс эвакуации пяти жителей, которые вышли пешком из поселка Казачья Лопань. Спасают людей из-под обстрелов совместно волонтеры, полицейские громады и сотрудники ГВА. Добраться до жителей приграничья — сложная и опасная задача, ведь над дорогой кишат российские FPV-дроны.
Местные жители, выбравшиеся из населенного пункта рассказывают: обстрелы стали просто беспрерывными. Анна и Василий Давиденко признались: до последнего не выезжали из Казачьей Лопани, где прожили всю жизнь, надеясь, что Силы обороны все же отгонят россиян вглубь их территории — и в поселке станет безопасней. Но когда дома вокруг начали пылать из-за «прилетов» поняли, что нужно выбираться. На вопрос: «Что вы можете сказать про россиян?» — женщина ответила: «Фашисты». Ее муж добавил: «Хуже».
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«На сегодняшний день в Казачьей Лопане остается 181 человек и 53 в Новой Казачьей. Ситуация в плане безопасности чрезвычайно страшная. Каждый день они жгут дома, убивают людей. Просто убивают. Это сафари. Это ужасно», — прокомментировала староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко.
Чтобы эвакуироваться, можно обратиться на «горячую линию» Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203 или по телефонам экстренных служб: 102 и 112.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 14:42;