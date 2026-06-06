Live

«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)

Репортаж 14:42   06.06.2026
Оксана Горун
«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео) Фото: Вячеслав Задоренко

В приграничной Казачьей Лопани на Харьковщине остается жить менее 200 человек. Как их эвакуируют, показал в видео начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В связи с ухудшением ситуации безопасности выросли темпы эвакуации местного населения из приграничных населенных пунктов Дергачевщины. В первую очередь это касается Казачелопанского округа, где в настоящее время проживает около 200 человек – это втрое меньше, чем было еще полгода назад», — прокомментировал Задоренко.

В опубликованном видеоролике — процесс эвакуации пяти жителей, которые вышли пешком из поселка Казачья Лопань. Спасают людей из-под обстрелов совместно волонтеры, полицейские громады и сотрудники ГВА. Добраться до жителей приграничья — сложная и опасная задача, ведь над дорогой кишат российские FPV-дроны.

Местные жители, выбравшиеся из населенного пункта рассказывают: обстрелы стали просто беспрерывными. Анна и Василий Давиденко признались: до последнего не выезжали из Казачьей Лопани, где прожили всю жизнь, надеясь, что Силы обороны все же отгонят россиян вглубь их территории — и в поселке станет безопасней. Но когда дома вокруг начали пылать из-за «прилетов» поняли, что нужно выбираться. На вопрос: «Что вы можете сказать про россиян?» — женщина ответила: «Фашисты». Ее муж добавил: «Хуже».

Читайте также: Золочев и шесть сел: зону обязательной эвакуации расширили на Богодуховщине

«На сегодняшний день в Казачьей Лопане остается 181 человек и 53 в Новой Казачьей. Ситуация в плане безопасности чрезвычайно страшная. Каждый день они жгут дома, убивают людей. Просто убивают. Это сафари. Это ужасно», — прокомментировала староста Казачьей Лопани Людмила Вакуленко.

Чтобы эвакуироваться, можно обратиться на «горячую линию» Единого координационного гуманитарного центра по номеру 203 или по телефонам экстренных служб: 102 и 112.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории
06.06.2026, 06:00
В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию
В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию
06.06.2026, 08:17
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
06.06.2026, 15:54
Что не так с НМТ? В Харькове Терехов сорвал аплодисменты заявлением (видео)
Что не так с НМТ? В Харькове Терехов сорвал аплодисменты заявлением (видео)
06.06.2026, 10:13
«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)
«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)
06.06.2026, 14:42
Сафари на людей на Харьковщине: FPV убил мужчину на скутере
Сафари на людей на Харьковщине: FPV убил мужчину на скутере
06.06.2026, 13:06

Новости по теме:

06.06.2026
Сафари на людей на Харьковщине: FPV убил мужчину на скутере
05.06.2026
«Чудом никто не пострадал»: Слатино атаковали около 30 БпЛА (фото)
01.06.2026
Бешеная кошка бросилась на хозяина – карантин ввели в поселке на Харьковщине
27.05.2026
Раненого мужчину почти сутки не могли эвакуировать из Прудянки
25.05.2026
Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)», то посмотрите больше в разделе Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 14:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничной Казачьей Лопани на Харьковщине остается жить менее 200 человек. Как их эвакуируют, показал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".