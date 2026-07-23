Камера все записала: бювет с бесплатной водой повредили в Харькове (видео)

В Салтовском районе города произошло нападение на бювет с бесплатной водой – разбили камеру видеонаблюдения и повредили конструкцию. Личность нарушителя уже установили, говорят коммунальщики.

«19-летний харьковчанин разбил камеру видеонаблюдения на бювете в Салтовском районе и повредил саму конструкцию водоразборного киоска. О его поступке работники узнали почти онлайн. Пострадавшая камера успела записать видео нападения и зафиксировать лицо нападающего», — рассказали в КП «Харьковские тепловые сети».

Видео: ХТС

Видео: ХТС

Коммунальщики добавляют: впоследствии удалось установить личность и местонахождение вероятного нарушителя. Им оказался парень 2007 года рождения, его же задержали правоохранители.

«Во время допроса сразу признал вину и попросил прощения за свой поступок, совершенный под действием алкоголя. Сейчас степень вины и степень наказания для него должен выбрать суд», — пишут коммунальщики.

В КП просят харьковчан и гостей города бережно относиться к бесплатным бюветам. Отмечают, что специальные бригады круглосуточно обслуживают эти объекты.

«В том числе круглосуточное видеонаблюдение выполняет роль диспетчерской системы, которая мгновенно сигнализирует о неисправностях и таких досадных случаях вандализма, которые приносят ущерб предприятию и неудобства добросовестным пользователям», — добавили коммунальщики.