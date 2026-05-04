Миллионы на бюветы с водой и укрытия: изменения в бюджете Харькова
Депутаты Харьковского горсовета во время сессии сегодня, 4 мая, внесли изменения в бюджет города на 2026 год.
«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это связано с включением в расходную часть бюджета заемных средств на финансирование текущих расходов в части поддержки коммунальных предприятий», — пояснили в мэрии.
Кроме того, как сообщили в горсовете, Харьков получит государственные субвенции на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования, в частности в военных лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, а также в учреждениях дошкольного образования (125,1 млн грн), на улучшение качества горячего питания и финансирование питания учеников начальных классов учреждений общего среднего образования (2,3 млн грн), на обеспечение деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и отдельные мероприятия по поддержке защитников (100 тыс. грн).
За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:
- выполнение гарантийных обязательств КП «Харьковский метрополитен» и КП «Харьковводоканал» по инвестиционным проектам, которые финансировались за счет Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития – на 363,2 млн грн;
- обустройство бюветов с питьевой водой – на 10 млн грн;
- софинансирование обустройства укрытий в учебных заведениях, финансирование которых предусмотрено за счет субвенции из государственного бюджета, — на 14 млн грн.
Читайте также: «Такого никогда не было». Ряд КП в Харькове получит кредиты, что за условия
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Миллионы на бюветы с водой и укрытия: изменения в бюджете Харькова», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 16:50;