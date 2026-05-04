Миллионы на бюветы с водой и укрытия: изменения в бюджете Харькова

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии сегодня, 4 мая, внесли изменения в бюджет города на 2026 год.

«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это связано с включением в расходную часть бюджета заемных средств на финансирование текущих расходов в части поддержки коммунальных предприятий», — пояснили в мэрии.

Кроме того, как сообщили в горсовете, Харьков получит государственные субвенции на обустройство укрытий в учреждениях общего среднего образования, в частности в военных лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, а также в учреждениях дошкольного образования (125,1 млн грн), на улучшение качества горячего питания и финансирование питания учеников начальных классов учреждений общего среднего образования (2,3 млн грн), на обеспечение деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и отдельные мероприятия по поддержке защитников (100 тыс. грн).

За счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на: