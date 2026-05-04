Live

«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена

Оригинально 14:20   04.05.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена

Городской голова Игорь Терехов объяснил свое решение касательно смены руководства КП «Харьковский метрополитен».

«Это было мое решение, оно базировалось на определенных задачах, которые получил новый руководитель метрополитена. И он начал двигаться в этом направлении, чтобы выполнить эти задачи. Что касается прошлого руководителя метрополитена, он сейчас пошел на другую должность, на другую работу, я ему благодарен за то, что он сделал во время работы в метрополитене», — ответил Терехов.

Он также напомнил, что с 1 мая интервалы движения поездов по всем линиям метрополитена в будние дни составляют 10 минут.

«Это зависит от многих факторов, в том числе от устойчивого энергоснабжения», – уточнил мэр.

Напомним, генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» вместо Владислава Приймака стал Алексей Лука, до этого занимавший руководящие должности в сфере теплоснабжения города. Нового руководителя коллективу представили 21 апреля.

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Взрывы раздаются в Харькове – куда прилетело
Взрывы раздаются в Харькове – куда прилетело
04.05.2026, 11:09
Утром 4 мая по Мерефе ударил «Искандер»: пятеро погибших, фото (дополнено)
Утром 4 мая по Мерефе ударил «Искандер»: пятеро погибших, фото (дополнено)
04.05.2026, 12:39
Новости Харькова — главное 4 мая: удары по городу и области, есть погибшие
Новости Харькова — главное 4 мая: удары по городу и области, есть погибшие
04.05.2026, 12:28
11 АЗС атаковала РФ в Харькове, есть ли дефицит горючего – Терехов
11 АЗС атаковала РФ в Харькове, есть ли дефицит горючего – Терехов
04.05.2026, 12:25
«Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский
«Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский
04.05.2026, 09:15
«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена
«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена
04.05.2026, 14:20

Новости по теме:

04.05.2026
Атаки на АЗС Харькова: били именно по газовым станциям, есть ли паника – мэр
04.05.2026
11 АЗС атаковала РФ в Харькове, есть ли дефицит горючего – Терехов
01.05.2026
Взрыв в Харькове — Терехов сообщил, куда «прилетело»
01.05.2026
Хаотичный террор, враг тестирует новое оружие – Терехов об обстрелах в апреле
28.04.2026
В Харькове — «прилеты» БпЛА по объектам инфраструктуры — Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 14:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов объяснил свое решение касательно смены руководства КП «Харьковский метрополитен».".