«Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена

Городской голова Игорь Терехов объяснил свое решение касательно смены руководства КП «Харьковский метрополитен».

«Это было мое решение, оно базировалось на определенных задачах, которые получил новый руководитель метрополитена. И он начал двигаться в этом направлении, чтобы выполнить эти задачи. Что касается прошлого руководителя метрополитена, он сейчас пошел на другую должность, на другую работу, я ему благодарен за то, что он сделал во время работы в метрополитене», — ответил Терехов.

Он также напомнил, что с 1 мая интервалы движения поездов по всем линиям метрополитена в будние дни составляют 10 минут.

«Это зависит от многих факторов, в том числе от устойчивого энергоснабжения», – уточнил мэр.

Напомним, генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» вместо Владислава Приймака стал Алексей Лука, до этого занимавший руководящие должности в сфере теплоснабжения города. Нового руководителя коллективу представили 21 апреля.