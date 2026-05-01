Хаотичный террор, враг тестирует новое оружие – Терехов об обстрелах в апреле

Общество 14:45   01.05.2026
Виктория Яковенко
В апреле в Харькове зафиксировали 105 обстрелов, что более чем вдвое превышает показатели в марте, сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Планы врага не изменились: его цель – истощать нас, кошмарить и не давать передышки. Поэтому прошлый месяц отличился хаотичным террором всех районов города без исключения», – отметил городской голова.

Два человека погибли в результате вражеских ударов. Еще 54 – пострадали, среди них – шесть детей.

Терехов констатирует: оккупанты били по транспорту, бизнесу. Из-за обстрелов повреждены десятки авто. Жилищный сектор пострадал также очень сильно.

«Вместе с количеством вражеских обстрелов расширился и их арсенал. Враг тестирует на нас новое оружие: в прошлом месяце мы впервые массово столкнулись с реактивными «Шахедами» и новыми типами БпЛА. Противостоять такому нашествию крайне тяжело, поэтому я искренне благодарен силам ПВО за каждый сбитый объект в нашем небе. Суммарно апрель забрал у нас более 15 суток, проведённых в состоянии воздушной тревоги», — пишет городской голова.

Терехов говорит: понимает, что все устали, но просит жителей не пренебрегать безопасностью и беречь свою жизнь.

  • • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 14:45;

