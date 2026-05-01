Дачный сезон 2026: сколько стоят товары для сада и огорода в Харькове
В Харькове проанализировали цены на товары для огорода и сада.
Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, садовые лопаты и грабли стоят в среднем 200-1000 грн, ручные садовые инструменты (лопатки, грабли, культиваторы и т.п.) — 50-300 грн, секаторы — 100-400 грн, сучкорезы — 200–2500 грн, рабочие перчатки — 15–150 грн.
Цены на садовые качели с навесом в магазинах составляют от 6000 грн, на детские качели – от 300 грн, на гамаки – от 350 грн, на раскладные шезлонги и кресла – от 1000 грн, на мангалы – от 550 грн.
Напомним, погода этой весной пока не сильно радовала любителей огородов. Так как в апреле были заморозки, несколько раз шел снег. Май также начинается со стихийных метеорологических явлений. Однако, по прогнозам синоптиков, уже с 3 числа начнет теплеть.
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дачный сезон 2026: сколько стоят товары для сада и огорода в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 12:40;