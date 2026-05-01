Дачный сезон 2026: сколько стоят товары для сада и огорода в Харькове

Общество 12:40   01.05.2026
Виктория Яковенко
В Харькове проанализировали цены на товары для огорода и сада.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, садовые лопаты и грабли стоят в среднем 200-1000 грн, ручные садовые инструменты (лопатки, грабли, культиваторы и т.п.) — 50-300 грн, секаторы — 100-400 грн, сучкорезы — 200–2500 грн, рабочие перчатки — 15–150 грн.

Цены на садовые качели с навесом в магазинах составляют от 6000 грн, на детские качели – от 300 грн, на гамаки – от 350 грн, на раскладные шезлонги и кресла – от 1000 грн, на мангалы – от 550 грн.

Напомним, погода этой весной пока не сильно радовала любителей огородов. Так как в апреле были заморозки, несколько раз шел снег. Май также начинается со стихийных метеорологических явлений. Однако, по прогнозам синоптиков, уже с 3 числа начнет теплеть.

Автор: Виктория Яковенко
